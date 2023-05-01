Adana'da hasarlı binadaki kedi 14. kattan atladı Asrın felaketinden sonra yıkım kararı verilen binada mahsur kalan kedi, kurtarılmak isterken 14. kattan atlayarak ağır yaralandı.

İHA

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat günü meydana gelen depremlerde Adana’da şehir merkezinde 11 bina yıkıldı, 8 bin binanın da yıkımına karar verildi.

Çukurova ilçesine bağlı Huzurevleri Mahallesi'ndeki Aybaba Apartmanı da depremde ağır hasar aldığı için yıkım kararı verilince, bina boşaltıldı.

Yıkılmayı bekleyen binanın 14. katında bir kedinin mahsur kaldığı ortaya çıkınca hayvanseverler harekete geçti.

Durumun bildirilmesi üzerine gönüllü hayvan kurtarma ekipleri, daireye çıkarak kediyi kurtarmak istedi.

Kaçıp pencereden atladı

Koltuğun altına saklanan kedi, ürkerek açık olan pencereden dışarı çıktı. Bir süre sonra gönüllüler tarafından yakalanan kedi, kafese konduğu sırada yine kaçıp, bu kez pencereden aşağı atladı.

Metrelerce yüksekten düşen kediyi, aşağıda bekleyen bir kişi yakalamaya çalıştı ancak başarılı olamadı. O anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Ağır yaralanan kedi, veteriner kliniğine götürülerek tedaviye alındı. Kedinin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.