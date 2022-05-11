Adana'da hastalarıyla ilişkiye giren doktor açığa alındı

Adana’da bir aile sağlığı merkezinde görevli doktor, hastalarıyla ilişkiye girdiği gerekçesiyle valilik tarafından açığa alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Adana'nın Yüreğir ilçesine bağlı Levent Mahallesi'nde bulunan aile sağlık merkezine gelen bazı hastalar, Dr. İ.H.S. (53) tarafından elle ve sözle taciz edildiklerini hemşire ve diğer doktorlara anlattı.

Bunun üzerine hemşire ve doktorlar, İ.H.S. ile görüşüp uyardı. Ancak buna rağmen İ.H.S.’nin, sözle ve elle tacize devam ettiği hatta 4 hastası ile aile sağlığı merkezinde cinsel ilişkiye girdiği öğrenildi.

4 hastası ile aile sağlık merkezinde ilişkiye girdi

Doktor ve hemşireler, bu durumdan şüphelenerek doktorun ilişkiye girdiği öne sürülen bir hasta geldiğinde takip edip suçüstü yaptı.

Bu olaydan sonra hemşire ve doktorlar mesai arkadaşlarından şikayetçi oldu. Şikayet üzerine Adana Valiliği doktoru açığa aldı.

Mesai arkadaşları suçüstü yaptı, eşi boşanma davası açtı

Doktorun eşi de bu olayların gün yüzüne çıkması üzerine eşine boşanma davası açtı.

Doktorun muayene sırasında cinsel ilişkiye girdiği öne sürülen kadın da doktorla birlikte olduğunu doğrulandı.

İHA'ya göre doktorla ilgili soruşturma devam ediyor.