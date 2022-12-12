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    Adana’da, hastane müdürüne silahlı saldırı

    Aracını park ettikten sonra silahlı saldırıya uğrayan hastane müdürü, sağ bacağından vurularak yaralandı.
    • 12.12.2022 - 12:17
    • Güncelleme : 12.12.2022 - 12:20
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    Adana’da, hastane müdürüne silahlı saldırı

    Adana’da bulunan Çukurova Üniversitesi (ÇÜ) Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesi’nde, saat 10.00 sıralarında aracını park eden Hastane Müdürü Kamil Önder, kimliği bilinmeyen bir şahsın silahlı saldırısına uğradı.

    Önder, sol bacağına isabet eden 2 kurşun ile yaralanırken, şüpheli olay yerinden kaçtı.

    Acil servise gitmeye çalıştı

    DHA’nın haberine göre; yürüyerek hastanenin acil servisine gitmeye çalışan Önder, bir süre sonra yere yığıldı.

    Olayı gören hastane görevlileri, polise haber verdikten sonra Önder'e müdahale etti.

    Önder, ilk müdahalesinin ardından acil servise götürülüp tedaviye alındı.

    Polis ekipleri, şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

    Adana’da, hastane müdürüne silahlı saldırı #1

    Adana’da, hastane müdürüne silahlı saldırı #2

    Adana’da, hastane müdürüne silahlı saldırı #3


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