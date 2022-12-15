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Adana'da hastane müdürüne silahlı saldırı düzenleyen şüpheliler yakalandı

Adana'da hastane müdürüne silahlı saldırı düzenleyen şüpheliler yakalandı

Çukurova'da hastane müdürü Kamil Önder’i otoparkta tabancayla bacağından yaralayan Mert Ali Pehlivan ile ona yardım eden 2 şüphelinin susma haklarını kullandıkları belirtildi.