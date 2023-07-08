İHA

Dünya'da son günlerde sıcaklık rekorları kırmaya devam ediyor...

Hava sıcaklığının mevsim normalleri üzerinde seyreden kentlerin başını Adana çekiyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine göre kentte sıcaklık gölgede 33,6 derece olarak ölçülürken park ve bahçelerdeki termometreler 44 dereceye ulaştı.

Gençler sıcak hava dalgasından kurtulmak için sulama kanallarında yüzerek serinlemeye çalıştı.

Her yıl onlarca gencin boğulduğu kanalda ölümüne serinliğe atlayan çocuklar pes dedirtti.

Sıcaktan bunalan bazı vatandaşlar ise dondurmacıların önünde kuyruk oluşturdu.

Dondurmacı Mustafa Polat, şöyle dedi:

Adana’da son dönemlerde sıcaklık çok arttı. Sıcaklık artınca gündüzleri ve akşamları dondurmaya yoğun bir talep var. Bizlerde bu talebi karşılamakta zorlanıyoruz. Günlük çok yoğun bir kapasiteye ulaştık. Vatandaşlarımızın yoğun ilgisiyle karşı karşıyayız.