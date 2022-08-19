Hırdavatçıda düzenlenen silahlı saldırıda iş yeri sahibi Nurullah Bilben ile Bilal Özmen isimli şahıslar yaralandı. Özmen kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

Adana’nın Seyhan ilçesine bağlı Kocavezir Mahallesi’nde bulunan Kocavezir İş Merkezi'nde Nurullah Bilben’e ait hırdavatçı dükkanında çalışan Bilal Özmen'in (22) husumetlileri olan iki kişi, motosiklet ile iş merkezinin önüne geldi.

İHA’nın haberine göre; şahıslardan biri iş merkezine girip hırdavatçı dükkanına yöneldi.

Dükkana ateş açtı

Yanındaki silahı çıkaran şahıs, Özmen'e ateş ettikten sonra motosiklete binerek olay yerinden kaçtı.

Saldırıda iş yeri sahibi Nurullah Bilben de yaralandı.

Adana’da hırdavatçıya silahlı saldırı: 1 ölü VİDEO



Hastanede yaşamını yitirdi

Olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Hastaneye kaldırılan yaralılardan Bilal Özmen, yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Polis zanlıları yakalamak için çalışma başlattı.