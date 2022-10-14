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    Adana'da hırsız eve tırmanarak girdi

    2 hırsızdan 1'i gözüne kestirdiği evin balkonuna tırmanarak girdi diğer hırsız gözcülük yaptı. O anlar güvenlik kamerasına anbean kaydedildi.
    • 14.10.2022 - 10:11
    • Güncelleme : 14.10.2022 - 10:57
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    Adana'da hırsız eve tırmanarak girdi

    Adana'nın Seyhan ilçesine bağlı İsmetpaşa Mahallesi'nde meydana gelen hırsızlık olayında iddialara göre,  gece geç saatler de mahallenin ara sokaklarında dolaşan ve evleri gözetleyen hırsızlar gözüne kestirdikleri bir evin balkonunun yanına geldi.

    2 şüpheli bir süre evi ve çevresini gözetledikten sonra balkon kapısının açık olup olmadığını kontrol etti.

    Hırsızlardan biri tırmandı diğeri etrafı kontrol etti

    Hırsızlardan biri evin balkonuna tırmanarak girerken diğer hırsız ise etrafı kontrol ederek gözcülük yaptı.

    Balkondan eve giren hırsız 2 cep telefonu ve 1 altın yüzüğü aldı ve iki hırsız olay yerinden sakince ayrıldı.

    Yaşanan hırsızlık olayı ise güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

    İHA'nın haberine göre hırsızların kimliklerinin belirlenmesi ve yakalanması için polis ekipleri çalışma başlattı.

    Adana'da hırsız eve tırmanıp girdi ViDEO


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