Adana’da hırsız SMA hastası çocuk için toplanan paraları çaldı Hırsız, gece pencereyi zorlayarak girdiği restoranda hasta bir çocuk için toplanan yardım paralarının bulunduğu 12 kumbarayı çalıp kayıplara karıştı. O anlar saniye saniye görüntülenirken, oğlu için toplanan paraların çalınmasına tepki gösteren baba “Hırsız paraları değil, oğlumun umutlarını çaldı” dedi.

Adana’nın Çukurova ilçesi Güzelyalı Mahallesi Turgut Özal Bulvarı'nda giden baba Hüseyin Çakır, SMA hastası 15 aylık oğlu Coşkun Karahan Çakır için valilik izniyle yardım kampanyası başlattı.

Babanın gitmediği gece, hırsız girdi

Bu çerçevede bulvardaki esnaflara da üzerinde hasta oğlunun fotoğrafının olduğu 'Coşkun’a nefes ol' yazılı kumbaralar bırakan baba, geçtiğimiz perşembe günü 12 kumbaranın toplandığı iş yerine gidemedi.

Babanın gitmediği gece ise bir hırsız o restoranın penceresini zorlayarak içeri girdi.

Direkt kasaya yönelen hırsız, burada kumbaraları gördü.

Yüzünü sakladı

Hırsız, 3 poşet alarak 12 kumbarayı içine koydu.

Vicdansız hırsız daha sonra güvenlik kamerası olduğunu fark edip yüzünü sakladı.

Çaldıklarıyla çıkıp giden şüphelinin hırsızlık yaptığı anlar ise saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı.

Büyük üzüntü yaşadı

Öte yandan sabah iş yerine geldiğinde kumbaraların olmadığını fark eden restoran sahibi, güvenlik kamerasından içeriye hırsız girdiğini görünce polise ve hasta çocuğun babasına haber verdi.

Restorana gelen baba Çakır, topladıkları paraların çalındığını öğrendi ve büyük üzüntü yaşadı.

"Oğlumun paralarını değil, umutlarını çaldılar"

Hüseyin Çakır, “Oğlumun paralarını değil, umutlarını çaldılar. Biz bir lira bir lira, beş lira beş lira bu paraları biriktiriyoruz. İnsan bunun hasta çocuğa ait olduğunu göre göre nasıl çalar? Ben bu insana artık bir şey diyemiyorum. İnşallah yakalanır ve hak ettiği cezayı alır. İnşallah yakalanır, başka çocukların canını acıtmaz.” dedi.