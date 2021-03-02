Adana'da hırsız suçüstü yakalandı: 18 suçtan sabıkası var

Adana'da hırsız suçüstü yakalandı: 18 suçtan sabıkası var

18 suçtan sabıkası olduğu öğrenilen şüpheli gözaltına alınırken, hırsızlık anı anbean kameraya yansıdı.

Adana'nın merkez Yüreğir ilçesi Kozan Yolu'nda bir kişinin, giyim mağazası önündeki askıda bulunan elbiseleri torbaya yerleştirdiğini fark eden vatandaşlar, polise haber verdi.

Zanlı, olay yerine gelen güvenlik güçleri tarafından çaldığı malzemelerle suçüstü yakalandı.

HIRSIZ ANI KAMERADA

Polis merkezine götürülen H.A'nın 18 suçtan sabıkası olduğu tespit edildi.

Kameralara da yansıyan görüntüde, şüphelinin giyim mağazasına gelerek bir süre çevreyi gözlemlemesi ve fırsat bulduğunda askıdaki elbiseleri çalarak olay yerinden kaçması yer aldı.

Adana'da hırsız suçüstü yakalandı: 18 suçtan sabıkası var VİDEO