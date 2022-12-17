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    Adana’da hırsıza meydan dayağı

    Ölen yaşlı adamın evine girip gözlüğünü çalan hırsıza mahalleli meydan dayağı attı. Yaşlı adamın torununun tepki gösterdiği hırsız, polis tarafından gözaltına alındı.
    • 17.12.2022 - 13:00
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    Adana’da hırsıza meydan dayağı

    Adana’nın Seyhan ilçesine bağlı Döşeme Mahallesi 60059 Sokak’ta ikamet eden Ayşe Gül A., aynı sokakta bulunan ve vefat eden dedesinin evinde farklı zamanlarda hırsızlık meydana geldiğini fark etti.

    Dedesinin eşyalarının kaybolduğunu anlayan Ayşe Gül A., dün evden sesler duydu.

    Çaldığı malzemelerle yakalandı

    Ayşe Gül A. ve kardeşi eve doğru yaklaştığında içeride birinin olduğunu gördü.

    Kardeşler mahalleliden yardım isterken, hırsız kaçmaya çalışırken çaldığı malzemelerle yakalandı.

    Mahalleli durumu hemen polise bildirdi.

    “Allah için beni bırakın” dedi, meydan dayağı yedi

    Bu sırada yakayı ele veren hırsız, “Allah için beni bırakın” diye yalvardı.

    Paçayı kurtarmaya çalışan hırsıza mahalleli polis gelene kadar meydan dayağı attı.

    Ölen yaşlı adamın gözlüğünü çalan şahsa meydan dayağı VİDEO

    “Ölen insanın gözlüğünü almışsın”

    Zanlının yanında bulunan çantayı açan Ayşe Gül A. evlerindeki eşyaları görünce şoke olurken, “Bunlar ne? Ölen insanın gözlüğünü almışsın.” diyerek tepki gösterdi.

    İHA’nın haberine göre evin olduğu sokağa gelen polis ekipleri, hırsızı gözaltına aldı.

    Adana’da hırsıza meydan dayağı #1

    Adana’da hırsıza meydan dayağı #2


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