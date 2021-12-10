Yüreğir ilçesinde polislerden kaçan 3 hırsızdan biri saklandığı yatakta, ikisi bir evin damında yakalandı. Karakola götürülen şahısların Farklı evlerden 4 demir kapı çaldıkları öğrenildi.

Adana'nın Yüreğir ilçesinde devriye görevinde olan polis ekipleri, şüphelendiği üç kişiyi durdurmak istedi.

"DUR İKAZINA UYMADILAR"

Ekiplerin "dur" ikazına rağmen şahısların kaçmaya başlaması üzerine mahalleye çok sayıda polis ekibi takviye edildi.

Şüphelilerin kaçtığı sokağı tespit eden ekipler, giriş çıkışları araçlarla kapatarak çevrede arama çalışması yaptı.

BİRİ YATAKTA İKİSİ DE DAMDA YAKALANDI

Ekipler, şüphelilerden birini metruk bir binada uyuyan iki Suriyelinin yatağında uyuma numarası yaparken, diğer ikisini ise bitişikteki evin damında yakaladı.

Farklı evlerden 4 demir kapı çaldıkları tespit edilen şüpheliler, Akıncılar Polis Merkezi Amirliği'ne götürüldü.

Adana'da hırsızları yatakta ve damda yakaladılar VİDEO