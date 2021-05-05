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    Adana'da, hırsızlık şüphelisi iki kardeş, bıçakla yaralandı

    Kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce bıçaklanan hırsızlık şüphelisi kardeşlerden Buğra Ş. ağır, ağabeyi Sait Ş. ise hafif şekilde yaralandı.
    • DHA
    • 05.05.2021 - 06:10
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    Adana'da, hırsızlık şüphelisi iki kardeş, bıçakla yaralandı

    Adana'nın merkez Sarıçam ilçesi Gültepe Mahallesi'nde bir siteye hırsızlık amacıyla girdikleri iddia edilen Buğra Ş. ve ağabeyi Sait Ş., sitede oturduğu öne sürülen kimliği belirsiz kişilerce kovalanmaya başlandı.

    Hırsızlık şüphelisi iki kardeşi yakalayıp, bacaklarından bıçaklayan kimliği belirsiz kişiler, daha sonra olay yerinden kaçarak izlerini kaybettirdi.

    BİRİ AĞIR YARALANDI

    Ağır yaralanan kardeşlerden Buğra Ş. bir inşaata saklanırken, hafif yaralı ağabeyi ise 200 metre uzaktaki başka bir siteye gidip, görevlilerden yardım istedi.

    İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Hastaneye kaldırılan yaralılardan Buğra Ş.'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

    Yaralıların tedavisi sürerken, yaralama olayına karışan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatıldı. Polis, olayla ilgili soruşturmayı sürdürüyor.

     


    Adana da, hırsızlık şüphelisi iki kardeş, bıçakla yaralandı #1

    Adana da, hırsızlık şüphelisi iki kardeş, bıçakla yaralandı #2

    Adana da, hırsızlık şüphelisi iki kardeş, bıçakla yaralandı #3

    Adana da, hırsızlık şüphelisi iki kardeş, bıçakla yaralandı #4

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