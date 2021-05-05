Haberler

3. Sayfa Haberleri

Adana'da, hırsızlık şüphelisi iki kardeş, bıçakla yaralandı

Adana'da, hırsızlık şüphelisi iki kardeş, bıçakla yaralandı

Kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce bıçaklanan hırsızlık şüphelisi kardeşlerden Buğra Ş. ağır, ağabeyi Sait Ş. ise hafif şekilde yaralandı.