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    Adana'da hırsızlık yapmaya çalışan şahıs köpek sayesinde yakalandı

    Yüreğir ilçesinde bir kişi oto elektrik dükkanına girmeye çalıştığı sırada köpek havlama seslerine uyanan vatandaşlar tarafından kovalanıp yakalandı.
    • İHA
    • 23.09.2020 - 06:57
    • Güncelleme : 23.09.2020 - 06:57
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    Adana'da hırsızlık yapmaya çalışan şahıs köpek sayesinde yakalandı

    Adana’nın Yüreğir ilçesine bağlı Yavuzlar Mahallesi’nde meydana gelen olayda, M.D. ve ismi öğrenilemeyen bir kişi oto elektrik dükkanına hırsızlık amaçlı girmek istediler.

    Ancak sokakta bulunan köpeklerin havlaması üzerine çevredeki vatandaşlar şüphelenip dışarı baktı.

    HIRSIZLARIN BİRİ YAKALANDI

    Vatandaşlar işyerine girmeye çalışan 2 kişiyi gördü. Vatandaşlar ile hırsızlar arasında yaşanan kovalamacada M.D yakalanırken bir kişi ara sokaklarda izini kaybettirdi.

    Vatandaşlar daha sonra olayı polise bildirdi. Bu sırada bir kişi polis gelene kadar M.D.’ye öğüt verdi.

    Gözaltına alınan M.D. Akıncalar Polis Merkezine götürüldü.

    Adana'da hırsızlık yapmaya çalışan şahıs köpek sayesinde yakalandı VİDEO

    Adana da hırsızlık yapmaya çalışan şahıs köpek sayesinde yakalandı #1

    Adana da hırsızlık yapmaya çalışan şahıs köpek sayesinde yakalandı #2

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