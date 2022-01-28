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    Adana'da hırsızlık yaptığı dükkanın sahibi tarafından yakalandı

    Adana'da tesisat dükkanına hırsızlığa giren şüpheli işyeri sahibi tarafından yakalanarak polise teslim edildi.
    • İHA
    • 28.01.2022 - 07:33
    • Güncelleme : 28.01.2022 - 07:45
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    Adana'da hırsızlık yaptığı dükkanın sahibi tarafından yakalandı

    Adana'nın Çukurova ilçesine bağlı Güzelyalı Mahallesi’nde, ismi öğrenilemeyen bir şüpheli, üç tekerlekli elektrikli bisiklet ile tesisat dükkanına hırsızlık yapmak için geldi.

    İŞYERİ SAHİBİ HIRSIZIN SESİNİ DUYDU

    Bu sırada işyeri sahibi, evinin dükkanı üzerinde olmasından dolayı sesi duyup aşağı indi.

    Adana'da hırsızlık yaptığı dükkanın sahibi tarafından yakalandı - Video

    DÜKKANA GİRİP HIRSIZI YAKALADI

    Aşağı indiğinde dükkanın içerisinde hırsızı yakalayan işyeri sahibi durumu polise bildirdi. Olay yerine gelen polis ekipleri şüpheliyi gözaltına alarak polis merkezine götürdü.

    Adana da hırsızlık yaptığı dükkanın sahibi tarafından yakalandı #1

    Adana da hırsızlık yaptığı dükkanın sahibi tarafından yakalandı #2

    Adana da hırsızlık yaptığı dükkanın sahibi tarafından yakalandı #3

    Adana da hırsızlık yaptığı dükkanın sahibi tarafından yakalandı #4


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