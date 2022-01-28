Adana'da hırsızlık yaptığı dükkanın sahibi tarafından yakalandı

Adana'da hırsızlık yaptığı dükkanın sahibi tarafından yakalandı

Adana'da tesisat dükkanına hırsızlığa giren şüpheli işyeri sahibi tarafından yakalanarak polise teslim edildi.

Adana'nın Çukurova ilçesine bağlı Güzelyalı Mahallesi’nde, ismi öğrenilemeyen bir şüpheli, üç tekerlekli elektrikli bisiklet ile tesisat dükkanına hırsızlık yapmak için geldi.

İŞYERİ SAHİBİ HIRSIZIN SESİNİ DUYDU

Bu sırada işyeri sahibi, evinin dükkanı üzerinde olmasından dolayı sesi duyup aşağı indi.

Adana'da hırsızlık yaptığı dükkanın sahibi tarafından yakalandı - Video



DÜKKANA GİRİP HIRSIZI YAKALADI

Aşağı indiğinde dükkanın içerisinde hırsızı yakalayan işyeri sahibi durumu polise bildirdi. Olay yerine gelen polis ekipleri şüpheliyi gözaltına alarak polis merkezine götürdü.











