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    Adana’da, hız limitini aşan motosiklet kaza yaptı

    19 yaşındaki İsa Ç. İsimli motosiklet sürücüsü, aşırı hız nedeniyle devrilerek sürüklendi. Motosikletin hız gösterisinin, 120 kilometrede takılı kaldığı görüldü.
    • DHA
    • 27.01.2022 - 08:59
    • Güncelleme : 27.01.2022 - 09:24
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    Adana’da, hız limitini aşan motosiklet kaza yaptı

    Adana’nın Yüreğir ilçesi Koza Mahallesi'nde gece saatlerinde, İsa Ç. (19) yönetimindeki plakasız motosiklet, aşırı hız nedeniyle kontrolden çıkarak devrildi.

    Yolda sürüklenen motosiklet, elektrik direğine çarparak durabildi.

    DURUMU AĞIR

    Kaza sırasında başına aldığı darbeyle ağır yaralanan ve kan kaybeden İsa Ç., çevredekilerin ihbarı üzere bölgeye gelen ambulansla hastaneye kaldırıldı.

    İsa Ç.'nin durumunun ağır olduğu bildirildi.

    Adana’da, hız limitini aşan motosiklet kaza yaptı #1

    HIZ GÖSTERGESİ 120’DE

    Hurdaya dönen motosiklet, polisin kaza yerinde yaptığı incelemenin ardından yoldan kaldırılırken, motosikletin hız göstergesinin 120 kilometrede takılı kaldığı görüldü.

    Bölgedeki hız limitinin ise 60 kilometre olduğu öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.

    Adana’da, hız limitini aşan motosiklet kaza yaptı VİDEO

    Adana’da, hız limitini aşan motosiklet kaza yaptı #2

    Adana’da, hız limitini aşan motosiklet kaza yaptı #3

    Adana’da, hız limitini aşan motosiklet kaza yaptı #4


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