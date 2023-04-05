Adana'da husumetli iki grup arasında silahlı kavga: 1 ölü Adana'da, husumetli iki grup arasında sokak ortasında çıkan silahlı kavgada 1 kişi yaşamını yitirdi, 7 kişi de yaralandı.

DHA

Adana'da yaşanılan kavgada kan aktı.

Saat 20.30 sıralarında merkez Seyhan ilçesine bağlı Gülbahçesi Mahallesi’nde meydana gelen olayda, aralarında daha önceden husumet bulunan iki grup, caddede karşı karşıya geldi.

İki grup arasında başlayan sözlü tartışma, kısa sürede silahlı kavgaya dönüştü. Gruplar cadde ortasında birbirlerine pompalı tüfek ve tabancayla ateş açtı.

Yaşanan silahlı kavgada 8 kişi vücudunun çeşitli yerlerinden yaralandı.

Polis havaya ateş açarak kalabalığı dağıttı

Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine çok sayıda sağlık, polis ve özel harekat ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen polis ekipleri, öfkeli kalabalığı havaya ateş açarak dağıttı.

Bu sırada 1 yaralıya müdahale eden sağlık ekibine de saldıran kalabalık, polisin araya girmesiyle sakinleştirildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından kentteki hastanelere kaldırıldı.

Hayatını kaybetti

Özel bir hastanede tedaviye alınan yaralılardan durumu ağır olan Muzaffer Üzer (28), doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

Öte yandan polis ekipleri, silahlı kavganın yaşandığı bölgede geniş güvenlik önlemi alırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.