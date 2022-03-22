Alacak- verecek meselesi yüzünden başlayan tartışma kavgaya dönüştü. Silahların kullanıldığı kavgada yaralanan 4 şahıs hastaneye kaldırıldı.

Ankara'nın merkez Çukurova ilçesi Güzelyalı Mahallesi'nde bulunan Ahmet O., yanındaki arkadaşı Atakan A. ile birlikte alacak-verecek meselesi yüzünden husumetli olduğu Erdem K.'nın evinin önüne geldi.

İkili, telefonla aradıkları Erdem K.'yı konuşmak için dışarıya çağırdı.Husumet nedeniyle sokakta tartışmaya başlayan taraflar, kavga etmeye başladı.

HUSUMETLİLER BİRBİRİNE SİLAHLA ATEŞ AÇTI

Kavga sesleri üzerine dışarıya çıkan baba İlhami K. ve kardeşi Emre K. da olaya karışınca kavga büyüdü. İki grup, birbirlerine tabancalarla ateş açtı.

Adana'da husumetliler arasında silahlı kavga ViDEO

4 YARALI HASTANEYE KALDIRILDI

Çıkan çatışmada Erdem K., kardeşi Emre K., babası İlhami K. ile husumetlisi Ahmet O., vücutlarının çeşitli yerlerinden vurularak yaralandı.

Ahmet O., yanındaki arkadaşı tarafından otomobil ile Çukurova Devlet Hastanesi'ne, baba ve iki oğlu ise olay yerine çağrılan ambulans ise kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı.

Olay yerinde inceleme yapan polis, kurusıkıdan bozma tabanca, 3 adet şarjör ve onlarca boş tabanca kovanı buldu. Tabanca, şarjör ve boş kovanlar, kriminal inceleme için emniyete götürüldü.

Polis, olayla ilgili soruşturmaya devam ediyor.





























