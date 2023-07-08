Adana'da husumetliler karşılaştı: Çıkan kavgada kan aktı
DHA

Adana'da 4 Temmuz saat 14.00 sıralarında Seyhan ilçesi Küçükdikili Mahallesi’nde bir süre önce yaşadıkları nedeniyle aralarında husumet bulunan Barış Yalçınkaya ile Mertcan D., ve Şiyar Alas sokakta karşılaşınca yeniden tartışmaya başladı.

Tartışmanın kısa sürede kavgaya dönüşmesi üzerine Mertcan D. ile Alas, Yalçınkaya’ya tabanca ile ateş açtı.

Yalçınkaya kanlar içinde yere yığılırken, şüpheliler ise olay yerinden kaçtı. Mahallelinin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Tartışmada kan aktı

İlk müdahalesi yapılan Yalçınkaya, ambulansla Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.

Entübe edilip, yoğun bakıma alınan Yalçınkaya, 2 gün sonra hayatını kaybetti. Cinayet Büro Amirliği ekipleri, Şiyar Alas’ı, saklandığı eve yapılan baskında yakaladı.

Adana'da husumetliler karşılaştı: Çıkan kavgada kan aktı

"Elini beline götürünce silah çıkaracağını düşünüp ateş ettim"

Mertcan D.'yi yakalma çalışmaları ise devam ediyor.

Emniyete götürülen Alas, ifadesinde, “Daha önceden kavga etmiştik ve husumetliydik. Olay günü karşılaşınca tartıştık. Elini beline götürünce, çıkaracağını düşünüp ateş ettim” dedi.

Adana'da husumetliler karşılaştı: Çıkan kavgada kan aktı

Üzerinden silah çıkmadı

Polisin yaptığı çalışmada Yalçınkaya'nın üzerinden silah çıkmadığı öğrenildi.

Adliyeye sevk edilen Alas, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.