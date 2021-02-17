Adana’da husumetlileri dövüp, öldürdü

Husumetlisi olduğu öne sürülen 3 kişi tarafından tabancayla vurulan kişi, hayatını kaybetti. Polis, kaçan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

Adana’nın Seyhan ilçesine bağlı Demetevler Mahallesi’nde ikamet eden Muzaffer Oğan, iddiaya göre sabah saatlerinde arkadaşının evine giderken kendisini takip eden, aralarında husumet olduğu öğrenilen 3 kişi ile tartışmaya başladı.

Kısa sürede kavgaya dönüşen olayda Oğan, şüpheliler tarafından darbedildi.

DAYAK YERKEN BİRİ DE SİLAHLA VURDU

Yaşanan arbedede şüphelilerden biri tabancayla Oğan’a ateş etti. Tabancadan çıkan kurşunlarla yaralanan Oğan, kanlar içerisinde yere yığıldı.

Şüpheliler ise olay yerinden kaçtı.

KATİL ZANLILARI ARANIYOR

Silah seslerini duyan çevredekilerin ihbarıyla adrese çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Sağlık görevlilerinin yaptığı kontrolde, Oğan’ın hayatını kaybettiği belirlendi. Olay yerine gelen Cinayet Büro Amirliği ekipleri, şüphelilerin kimliklerinin belirlenmesi ve yakalanması için çalışma başlattı.