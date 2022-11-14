Adana'da husumetlisini kaçırıp dövdükten sonran vurdu

Husumetlisini yolda görünce arabaya bindirip boş bir arazide döven şahıs, ardından silahını çıkardı. Silahlı şahıs husumetlisini önce bacağından, sonra da çenesinden vurdu.

Adana’nın Seyhan ilçesine bağlı Dağlıoğlu Mahallesi’nde 27 Ekim günü saat 12.30 sıralarında Vedat Toraman (20), arkadaşı Musa Zengin (26) ile birlikte otomobille gezdiği sırada, husumetlisi olan Seyit Mehli'yi (20) gördü.

Araçtan inen Vedat Toraman iddiaya göre, Seyit Mehli’yi silah zoruyla arabaya bindirip merkez Sarıçam ilçesi Akkuyu Mahallesi’nde boş bir araziye götürdü. Seyit Mehli’yi döverek arabadan boş arazi içerisine indiren Vedat Toraman, bir süre daha Seyit’i dövmeye devam etti.

Önce bacaklarına, sonra çenesine ateş etti

Ardından tabanca ile önce bacaklarına daha sonra çenesine ateş açıp olay yerinden arkadaşı Musa Zengin ile kaçtı.

Hayati tehlikeyi atlatamadı

Bölgeden geçen bir kişi, yerde kanlar içerisinde yatan Seyit Mehli’yi görünce durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, Seyit Mehli'yi Adana Şehir Hastanesine kaldırdı.

Tedavisi devam eden Mehli'nin hayati tehlikeyi atlatamadığı öğrenildi.

Silahlı saldırgan ve arkadaşı yakalandı

Cinayet Büro Amirliği ekipleri bölgedeki güvenlik kameralarını inceledikten sonra, şüphelilerin eşkallerini tespit etti. Vedat Toraman ve arkadaşı Musa Zengin saklandıkları yerde cinayet polislerinin operasyonuyla yakalandı.

Abisinin ölümünden sorumlu tuttu

Gözaltına alınan Vedat Toraman emniyette verdiği ifadede, 12 Ocak günü poğaça almak için gittiği fırında saldırıda öldürülen Mücahit Toraman’ın (25) kardeşi olduğu, Seyit Mehli’yi ise bu cinayetten sorumlu tuttuğunu ve ağabeyi öldürülen Gökhan Özdemir’e laf taşıdığını öne sürdü.

Adliyeye sevk edilen Toraman ve arkadaşı Zengin, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.