Adana'da husumetlisini öldüren şahıs tutuklandı

Seyhan ilçesinde husumetli olduğu bir kişiyi evinin önünde pusu kurarak, tabancayla öldürdüğü iddiasıyla yakalanan zanlı polis ekipleri tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Adana İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği ekipleri, 22 Şubat'ta Yusuf Yosunkaya'nın (28), Yeni Mahalle'deki evinin önünde otomobiline bindiği sırada bir kişi tarafından tabancayla vurularak öldürülmesiyle ilgili çalışma yaptı.

Ekipler, yaptıkları araştırmayla Yosunkaya'nın daha önce Ömer K. (23) ile kavga ettiğini, bu nedenle aralarında husumet bulunduğunu belirledi.

PUSU KURARAK ÖLDÜRDÜ

Olay yerine kiralık araçla gittiği belirlenen Ömer K'nin pusu kurarak Yosunkaya'yı vurduğu iddia edildi.

Kayınbabasının Gazipaşa Mahallesi'ndeki evinde saklandığı tespit edilen şüpheli, adrese yapılan baskınla yakalandı.

TUTUKLANDI

Aramada, olayda kullanıldığı değerlendirilen tabanca da ele geçirildi. Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

OLAYIN GEÇMİŞİ

Yeni Mahalle'de 22 Şubat'ta aracına binen Yusuf Yosunkaya'ya bir kişi tabancayla ateş edip kaçmıştı.

Kurşunun bacağına isabet etmesi sonucu yaralanan Yosunkaya, hastanede yapılan müdahaleye karşın kurtarılamamıştı.