Adana'da husumetlisini tedavi eden diş hekimine muştayla saldırdı Ceyhan'da klinik işleten diş hekimi Muhammet Fatih Erkılınç, komşu esnaf B.Ç. tarafından “Sen benim husumetli olduğum kişinin diş tedavisini nasıl yaparsın” sözleriyle muştalı ve pompalı tüfekli saldırıya uğradı.

Bu videoyu izlemek için lütfen JavaScript'i etkinleştirin

DHA

Adana'nın Seyhan ilçesinde bir klinik işleten diş hekimi Muhammet Fatih Erkılınç, akılalmaz bir sebeple saldırıya uğradı.

Erkılınç'ın komşusunu olan spor salonu işletmecisi B.Ç., kliniğine giderek di hekimiyle görüşmek istedi ancak genç adaamın orada olmadığını öğrenince sekreterine Erkılınç'ın döndüğünde kendi iş yerine uğramasını istedi.

ÖNCE MUŞTAYLA SONRA TÜFEKLE SALDIRDI

İlerleyen dakikalarda spor salonuna giden Erkılınç, “Sen benim husumetli olduğum kişinin diş tedavisini nasıl yaparsın?” diyen B.Ç.’nin muştalı saldırısına uğradı.

B.Ç., dışarı kaçmaya çalışan Muhammet Fatih Erkılınç’ın arkasından pompalı tüfekle ateş etti.

Erkılınç şans eseri saçmalardan kurtulup hastaneye gitti.

SUÇ ALETİ ELE GEÇİRİLDİ

Yüzünden aldığı yaralar tedavi edilen Erkılınç, darp raporu aldıktan sonra polise giderek şikayetçi oldu.

Özel harekat polislerinin de desteğiyle spor salonuna baskın yapan ekipler B.Ç.’yi bulamadı.

İş yerinde yapılan aramada, saldırıda kullanılan pompalı tüfek ele geçirildi. B.Ç.’nin yakalanması için çalışma başlatıldı.

"NASIL BENİM HUSUMETLİMİN TEDAVİSİNİ YAPARSIN"

Yaşadıklarını anlatan Erkılınç, “Komşum B.Ç., benim olmadığım bir zamanda muayenehaneme gelerek sekreterime kendisine uğramamı istemiş. Her zaman kahvemi içen bir insandı. Dostane çağrı diye düşünerek kendisine uğradım.

Bana ‘Sen nasıl benim husumetli olduğum kişinin diş tedavisini yaparsın’ diyerek elindeki muşta ile suratıma vurmaya başladı. Diğer elinde maket bıçağı vardı. Ben kendimi korumaya ve kaçmaya çalışırken arkamdan pompalı tüfek ile ateş etti. Şans eseri vurulmadım. Çünkü düşmanca bir saldırı beklemiyordum. Canım çok yandı.

"BU SALDIRIYI HAKETMEDİM"

Hastaneye gidip, darp raporu aldım. Polise şikayet ettim. Silahlı olduğu için özel harekat birimleri geldi. Kapıyı kırarak içeri girdiler ama yan kapıdan firar ettiğini öğrendik. İçi dolu silahı da buldular.

Ben bir hekimim. Bu saldırıyı hak etmedim. Bundan sonra muayenehanemize gelen hastalarımıza ‘Sen kimin yakınısın, kimin düşmanısın?’ diye sorup, muayene etmeyecek miyiz? Hangi devirde yaşıyoruz? Bu nasıl anlayış anlamadım.

Güvenlik güçlerimize, adalete, devletimize güveniyorum. Umarım, beni darbeden şahıs en kısa sürede yakalanarak, hak ettiği cezayı alacaktır. Sizlere de buraya kadar gelerek bana destek olup, güç verdiniz. Teşekkür ederim.” ifadelerini kullandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı (DHA)