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    Adana'da iki aracın çarptığı kazada iki kişi hayatını kaybetti

    Otomobil ve hafif ticari aracın çarpması sonucu kayınvalidenin öldüğü kazada, ağır yaralanan gelin de hastanede hayatını kaybetti.
    • 03.01.2023 - 08:55
    • Güncelleme : 03.01.2023 - 09:14
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    Adana'da iki aracın çarptığı kazada iki kişi hayatını kaybetti

    Adana'da merkez Yüreğir ilçesi Girne Bulvarı’nda iddiaya göre, önce bir otomobilin ardından da hafif ticari aracın çarpması sonucu 74 yaşındaki kayınvalide Elif ve 50 yaşındaki gelini Nazife İlhan ağır yaralandı.

    Olayı gören vatandaşlar sağlık ekiplerine haber verdi.

    Kayınvalide olay yerinde öldü

    Gelen sağlık ekipleri, Elif İlhan’ın kaza yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.

    Gelin kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti

    Nazife İlhan ise Adana Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Ancak gece Nazife İlhan da hayatını kaybetti.

    Cenazeler otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

    İHA'nın haberine göre, iki aracın sürüsü de gözaltına alındı.

    Adana da iki aracın çarptığı kazada iki kişi hayatını kaybetti #1


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