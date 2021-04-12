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- Adana’da iki araçta gümrük kaçağı yaklaşık 1 ton tütün ele geçirildi
Adana’da iki araçta gümrük kaçağı yaklaşık 1 ton tütün ele geçirildi
İçerisinde gümrük kaçağı yaklaşık 1 ton tütün ele geçirilen iki hafif ticari aracın sürücüleri gözaltına alındı.
- AA
- 12.04.2021 - 07:09
- Güncelleme : 12.04.2021 - 08:56
59 TR 224 ile 01 ENC 28 plakalı araçlarla Adana’ya gümrük kaçağı tütün getirileceği ihbarı üzerine D-400 karayolundaki kavşaklara polis ekipleri sevk edildi.
ŞÜPHELİ İKİ ARAÇ DURDURULDU
Yolda önlem alan ekipler, şüpheli iki hafif ticari aracı merkez Yüreğir ilçesi Mobilyacılar Sitesi Kavşağı’nda durdurdu.
1 TON TÜTÜN ELE GEÇİRİLDİ
Ekipler, araçlarda yaptıkları aramalarda gümrük kaçağı yaklaşık 1 ton tütün ele geçirdi. Malzemeler ve gözaltına alınan araç sürücüleri emniyet müdürlüğüne götürüldü.