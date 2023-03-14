Adana'da iki hırsızlık olayı yaşandı! Bebek arabası çalındı, ağır hasarlı binaya girildi.. Aynı bölgede farklı tarihlerde yaşanan hırsızlık olaylarında bir çift apartmandaki bebek arabasını, bir diğer şahıs ise ağır hasarlı binaya girerek malzeme çaldı. 3 kişi tutuklandı.

Hırsızlar için zaman ve mekan fark etmiyor... Bu kez görüntüler Adana'dan. Genç çift, planladıkları hırsızlık olayını öğle saatlerinde gerçekleştirerek güvenlik kameralarını hesaba katmadı. Apartmana gelen 22 yaşındaki Şükrü Kuduğ gözcülük yaparken, 23 yaşındaki sevgilisi Helin Bayav ise girişte bulunan bebek arabasını çaldı. Kısa sürede amacına ulaşan çift, ardından binadan ayrıldı. Yakayı ele verdiler Güvenlik kamerası görüntülerinden tespit edilen şüpheliler, çok geçmeden Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekiplerinin operasyonuyla yakalandı. Emniyete götürülen Kuduğ, tuvalet ihtiyacını gidermek için apartmana girdiğini öne sürdü. Hırsız çift tutuklandı Suçunu kabul eden sevgilisi Helin Bayav ise çaldıkları bebek arabasını, tanımadığı hurdacıya 30 liraya sattığını söyledi. Adliyeye sevk edilen 2 şüpheli de çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı. Ağır hasarlı binaya girdi Öte yandan aynı bölgede bir hırsızlık olayı daha yaşandı. Bu kez hedef, depremden etkilenerek ağır hasar alan bina oldu. Apartmana giren İbrahim El, su saatleri ile boru ve kabloları çalıp, kapıcı dairesinden aldığı perdeye sardı. "Hurda olduğunu düşünerek aldım" Binadan çıkan El, devriye görevindeki bekçiler tarafından yakalandı. Gözaltına alınan El, “Malzemeler zaten atılacaktı. Hurda olduğunu düşünerek aldım.” dedi. Emniyetteki işlemleri sonrası adliyeye sevk edilen İbrahim El de çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.