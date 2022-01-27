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    Adana'da iki kadın cinayetinden aranan zanlı yakalandı

    Kozan ilçesinde 24 Mayıs 2021 tarihinde iki kadının öldürülmesine ilişkin aranan zanlı, annesinin evinde tespit edilerek operasyon sonucu yakalandı.
    • AA
    • 27.01.2022 - 12:50
    • Güncelleme : 27.01.2022 - 13:16
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    Adana'da iki kadın cinayetinden aranan zanlı yakalandı

    Adana İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Kozan Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesinde, geçen yıl 24 Mayıs'ta Eskikabasakal Mahallesi'nde Tuğçe Duman (27) ve Suriye uyruklu Melek Elşemo'nun (24) tabancayla öldürmesiyle ilgili çalışmalarını sürdürüyor.

    ZANLI YAKALANDI

    Bu kapsamda aranan F.A'nın (22) annesinin evine gittiği bilgisini alan ekipler, çalışmalarını bu adrese yöneltti.

    Ekipler, Eskikabasakal Mahallesi'ndeki adrese düzenledikleri operasyonla şüpheli F.A'yı yakaladı.

    OLAYIN GEÇMİŞİ

    Kozan ilçesinde 24 Mayıs'ta sokakta park halindeki otomobilden şüphelenen çevredekiler, durumu jandarmaya bildirmişti.

    Bölgeye sevk edilen ekipler, otomobilde Tuğçe Duman'ın, yaklaşık 100 metre ilerisindeki arazide de Melek Elşemo'nun cesetleriyle karşılaşmıştı. Gözaltına alınan 6 şüpheliden biri tutuklanmış, diğerleri serbest bırakılmıştı.

    Adana da iki kadın cinayetinden aranan zanlı yakalandı #1

    Adana da iki kadın cinayetinden aranan zanlı yakalandı #2

    Adana da iki kadın cinayetinden aranan zanlı yakalandı #3


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