Hurdacılık yapan iki kardeş, hurda toplama amacıyla gittikleri ormanlık alanda yangın çıkmasına neden oldu. Alevler esnafın müdahalesi ile kısa sürede kontrol altına alındı.

Adana'nın Çukurova ilçesinde çıkan yangın, esnaf sayesinde kontrol altına alındı.

Adnan Menderes Bulvarı'nda geçen motosikletli sürücü, dükkan sahibi olan Atilla Demir'e ormanda yangın çıktığını söyledi.

Ardından otomobil ile geçen bir başka sürücü de yangını haber verince etrafa dikkatlice bakan Demir, bir kişinin elinde çakmakla alanı yaktığını fark etti.

Bunun üzerine polis ve itfaiye ekiplerine haber verilmesiyle olan yerine çok sayıda ekip sevk edildi.

KAÇAN İKİNCİ ŞÜPHELİ YAKALANDI

Demir, yangın tüpünü alarak yangına müdahale etmeye giderken, yangını çıkartan kişiyi de yakaladı.

Yaşanan olayda ikinci bir şahsın daha olduğunu belirleyen ekipler, kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri de yangını büyümeden kontrol altına alırken, kaçan diğer zanlı da kısa zaman içerisinde yakalandı.

Zanlıların Serdal ve Cumali isimli iki kardeş olduğu öğrenildi.

Adana'da iki kardeş ormanlık alanda yangın çıkardı VİDEO

"YANGIN KISA SÜREDE BÜYÜDÜ AĞAÇLARA SIÇRADI"

Polis merkezine götürülen zanlılardan Serdal D. ifadesinde, “Biz hurdacılık yaparak olay günü de göl kenarına hurda toplamaya gittik. Ağabeyim Cumali molozların olduğu yere indi. Ben de sigara içtiğim için yanımda çakmak bulundururum. Ancak o an sigaram yoktu. Ağabeyimi beklerken çevre temiz olsun diye çakmak ile otları yakmaya başladım.

Yaktığım yer ağaçlara 5 metre uzaklıktaydı. Ancak bir süre sonra yangın büyüdü, ağaçlara sıçradı söndürmeye çalıştım ama söndüremedim. Daha sonra itfaiye ekipleri geldi. Ağabeyim Cumali’nin otluk alanı yaktığımdan haberi yok. Ben otluk alanı yakınca ormana sıçrayacağını düşünmedim, çok pişmanım.” dedi.

Cumali D. ise moloz yığınlarının olduğu yere gittiğini, bir süre polislerin gelip kendisini yakaladığını, yangınla hiç alakasının olmadığını söyledi.

"DAHA FAZLA YANMASININ ÖNÜNE GEÇTİK"

Esnaf Atilla Demir ise yangın çıktığını görünce hemen olay yerine gidip Serdal D.’yi yakaladıklarını, polis ve itfaiye ekiplerine haber verdiklerini belirterek, “Ben baktığımda Serdal D. otluk alanı elindeki çakmakla yakıyordu. Ancak diğer şahsı hiç görmedim. Hemen müdahale ettik daha fazla yanmasının önüne geçtik. Ormanın yandığını görünce çok üzüldüm bu yıl yeterince orman yandı zaten.” dedi.

Serdal ve Cumali D., ifadelerinin alınmasının ardından tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.



