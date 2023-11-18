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Adana'da iki otomobilin çarpıştığı kaza araç kamerasına yansıdı

Adana'da iki otomobilin çarpıştığı kaza araç kamerasına yansıdı Adana'da iki otomobilin kavşakta çarpıştığı kaza, seyir halindeki başka bir otomobilin araç kamerasınca kaydedildi. Kazada 2 kişi yaralandı.