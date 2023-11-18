DHA
Adana'nın Kozan ilçesine bağlı Varsaklar Mahallesi'nde Hasan K. yönetimindeki otomobil, aynı yönde ilerleyen Tuğrul H. idaresindeki otomobille çarpıştı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan iki sürücü sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Kozan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kaza anı kamerada
Polis ekipleri kaza ile ilgili çalışma başlattı.
Öte yandan kaza anı seyir halindeki başka bir otomobilin araç kamerasına saniye saniye yansıdı.Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)
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