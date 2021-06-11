Adana'da iki sevgili evlerinde tabancayla vuruldu

Adana'da iki sevgili evlerinde tabancayla vuruldu

İki sevgili, arkadaşları tarafından tabancayla evlerinde vuruldu. Olayda kadın yaralanırken erkek arkadaşı hayatını kaybetti.

Adana'nın Seyhan ilçesine bağlı Mithatpaşa Mahallesi'nde, Sabahat Ö. ve sevgilisi İsmet Yiğit evde oturdukları sırada arkadaşları olduğu iddia edilen M.Ş. eve geldi.

M.Ş. eve geldikten kısa bir süre sonra Sabahat Ö. ve İsmet Yiğit ile tartışmaya başladı.

Tartışma kısa sürede alevlenerek kavgaya dönüştü.

ÇİFTİ YARALAYIP KAÇTI

M.Ş. yanında bulundurduğu tabanca ile İsmet Yiğit ve Sabahat Ö.'ye ateş ettikten sonra kaçtı.

Apartmanda bulunan vatandaşlar silah sesi üzerine olayı polis ve sağlık ekiplerine bildirdi.

OLAY YERİNDE ÖLDÜ

Olay mahalleline gelen sağlık ekipleri İsmet Yiğit'in öldüğü belirlen yaralı Sabahat Ö.'yü Seyhan Devlet Hastanesine kaldırdı.

Polis olay yerinde incelemesini bitirdikten sonra İsmet Yiğit'in cesedi otopsisi yapılmak üzere Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Polis ekipleri, M.Ş'yi yakalamak için çalışma başlattı.



