Adana'da inşaat işçisi asılı kaldı Sarıçam'da bir binanın 7. katında tadilat yapan inşaat işçisini yere çakılmaktan taktığı güvenlik kemeri kurtardı.

İHA

Ülke genelinde her yıl yüzlerce kişi gerekli önlemlerinin alınmaması nedeniyle hayatını kaybediyor.

Özellikle tehlikeli işlerde çalışanların kurallara uymaması çoğu zaman faciayla sonuçlanıyor.

Ama bu kez durum ilk kez farklı sonuçlandı.

İskele kaydı

Adana'nın Sarıçam ilçesindeki 13 katlı bir apartmanda meydana gelen olayda, inşaat iskelesiyle 7'nci katta tadilat yapan inşaat işçisi, iskelenin bir anda kayması neticesinde havada asılı kaldı.

Güvenlik kemeri sayesinde havada asılı kalan işçiyi apartmandaki başka bir kişi pencereden içeri aldı.

O anlar, cep telefonu kamerasına yansıdı.