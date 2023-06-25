İHA

Adana'nın Seyhan ilçesi Tepebağ Mahallesi Çakmak Caddesi’ndeki Hilal Han iş merkezinin dördüncü katında kuyumcu atölyesinde saat 15.00 sıralarında bilinmeyen nedenle çıktı.

Dumanları fark eden çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ve ekipleri sevk edildi.

Alevler çevredeki iş yerlerine de sıçradı

Alevler kısa sürede diğer iş yerlerine de sıçradı. İş merkezindeki alevlerin kontrol altına alınabilmesi için ekipler çalışma başlattı.

İş merkezinin bulunduğu cadde ve çevredeki sokaklar trafiğe kapatıldı.

Olay yerine gelen iş yeri sahipleri yangını gözyaşları içinde izledi. İtfaiye ekiplerinin zamanında müdahalesiyle yangın kısa sürede kontrol altına alındı.

Adana'da iş yeri yangını: Gözyaşları içinde izlediler

Yangının çıkış nedeni bilinmiyor

Yangında herhangi bir yaralanma olmazken, dumandan bazı vatandaşlar etkilendi.

Yangının çıkış nedeni yapılacak incelemenin ardından netlik kazanacak. Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

Adana'da iş yeri yangını: Gözyaşları içinde izlediler
Adana'da iş yeri yangını: Gözyaşları içinde izlediler
Adana'da iş yeri yangını: Gözyaşları içinde izlediler