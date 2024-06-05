Adana'da iş yerine ateş açarken yoldan geçen kadını öldürdü: Yurt dışına kaçarken yakalandı Husumetlisinin iş yerine silahlı saldırı düzenlediği sırada yoldan geçen kadını öldüren zanlı ortalıktan kaybolurken, polis ekiplerinin çalışmaları sonucunda yurt dışına kaçmaya çalıştığı sırada yakalanarak gözaltına alındı.

DHA

Adana'da silahlı saldırının zanlıları polisten kaçamadı...

4 Mayıs'ta saat 09.00 sıralarında Seyhan ilçesinde ev kadını, 3 çocuk annesi Hayriye Derin, otomobiliyle oğlu Talha Derin'i (12) yabancı dil kursuna bıraktıktan sonra yanındaki diğer oğlu Kayra ile evine dönmek için yola çıktı.

Kör kurşunun hedefi oldu

Derin, caddeden geçerken motosikletli 2 şüpheli, husumetli oldukları Kadir Şahin'in, oto lastik tamiri ve satışı yapılan iş yerine tabancayla ateş etti. Tabancadan çıkan kurşunların 1'i, direksiyondaki Hayriye Derin'in ensesine isabet etti.

Saldırganlar kaçtı

Kayra'nın gözleri önünde yaralanan Derin, bilinci kapanınca karşı şeritten gelen yolcu minibüsüne çarptı.

Saldırganlar ise motosikletle kaçtı. Hastaneye kaldırılan ve doktorların tüm müdahalesine karşın hayatını kaybeden Derin, Kabasakal Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Ekipler harekete geçti

Olayla ilgili Cinayet Büro Amirliği bünyesinde özel ekip kuruldu.

Cinayet dedektifleri, silahlı saldırının yaşandığı bölgedeki ve yaklaşık 10 kilometre çapındaki güvenlik kamerası, Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) ve Plaka Takip Sistemi'nden (PTS) elde edilen 100 saatlik görüntüyü incelemeye aldı.

Polis, tetiğe basanın Baran Tuncer olduğunu tespit etti. İş yeri sahibi Şahin'in, olaydan saatler önce husumetlisi F.T.'yi (29) tabancayla bacağından vurduğu, kuzeni Baran Tuncer'in ise halen aranması sürdürülen suç ortağıyla birlikte intikam saldırısı düzenlediği ortaya çıktı.

Öte yandan F.T.'yi yaralayan Şahin ise yakalanıp, tutuklandı.

Yurt dışına kaçarken yakalandı

Soruşturmayı derinleştiren ekipler, olayın ardından saklanmak için İzmir'e giden Tuncer'in, yurt dışına kaçış hazırlığında olduğunu belirledi.

Adana'dan yola çıkan ekip, önceki gün gittiği Buca ilçesi Dicle Mahallesi'nde şüphelinin saklandığı apartman dairesini tespit etti.

Başlatılan fiziki takipte, şüphelinin evde yalnız olduğunu saptayan Adana polisi, operasyonla Tuncer'i yakaladı. Tuncer, hava yoluyla Adana'ya getirildikten sonra emniyete götürüldü.

"Yanlışlıkla vurdum"

Tuncer'in, ifadesinde, "Hedefim iş yeriydi, kadını yanlışlıkla vurdum." dediği belirtildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Baran Tuncer, çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı. Tuncer'in ismi açıklanmayan suç ortağını yakalama çalışmalarının sürdüğü bildirildi.

Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)