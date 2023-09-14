Adana'da iş yerine silahlı saldırı düzenleyecek 2 kişi bekçileri görünce kaçtı Plakasız motosikletle ilerleyen kasklı iki kişi, uzun namlulu silah olan AK-47 ile bir iş yerine silahlı saldırı düzenlemek istedi. Bu sırada bekçileri fark ederek kaçan bir şüpheli, saklandığı ağaç kenarında suç aletiyle birlikte yakalandı.

Bu videoyu izlemek için lütfen JavaScript'i etkinleştirin İHA Adana'nın Çukurova ilçesinde hareketli dakikalar yaşandı. Devriye görevini yapan bekçiler, plakasız motosiklette, başlarında kask olan iki kişiden şüphelendi. Bunun ardından bekçiler, AK-47 ile bir iş yerine silahlı saldırı düzenleyeceğini fark ederek şüphelilere durmalarını söyledi. Şüpheliler motosikletten atlayarak hızla Güzelyalı Mahallesi ara sokaklarına kaçtı. Bekçilerin telsiz anonsunun üzerine bölgeye çok sayıda polis sevk edildi. 1 şüpheli yakalandı Mahallede yapılan arama çalışmalarında, şüphelilerden birisi ağaç kenarında saklanırken yakalandı. Suç aleti de ele geçirilirken gözaltına alınan şüpheli, polis merkezine götürüldü. Suç aleti bulundu Olay yeri inceleme ekipleri yaptığı çalışmada, AK-47 namlusunda bir adet ve şarjörde 29 olmak üzere toplam 30 adet mermi ele geçirildi. Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA) Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)

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