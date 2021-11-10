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    Adana'da işkenceci koca serbest kaldı

    Eşinin ellerini şarj kablosuyla bağlayıp, kalemle işkence yapan ve yakalanan şüpheli hakkında karar çıktı.
    • İHA
    • 10.11.2021 - 10:18
    • Güncelleme : 10.11.2021 - 11:07
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    Adana'da işkenceci koca serbest kaldı

    Adana'nın Seyhan ilçesinde yaşayan 10 yıllık evli Gamze G., madde bağımlısı eşi Murat G. tarafından defalarca şiddet gördüğü gerekçesiyle boşanma davası açtı.

    Mağdur kadın, eşinin af dilemesi üzerine evine geri döndü.

    ŞARJ KABLOLU KALEMLİ İŞKENCE

    Murat G. bu kez ise karısının kendisini aldattığını iddia ederek ellerini şarj kablosuyla bağlayıp, kalemle işkence yaptı.

    ŞİKAYETÇİ OLDU

    Şiddet gören genç kadın eşi uyurken evinden kaçıp hastaneye sığındı, darp raporu çıkararak Murat G.'den şikayetçi oldu.

    GÖZALTINA ALINDI, SERBEST KALDI

    Bunun üzerine harekete geçen polis, Murat G.'yi gözaltına aldı. Adliyeye sevk edilen cani koca, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliği tarafından tutuksuz yargılanmak üzere adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

    Adana da işkenceci koca serbest kaldı #1

    Adana da işkenceci koca serbest kaldı #2

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