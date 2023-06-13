Adana'da işten çıkarılınca patronuna icra kumpası kurdu Kendisini işten çıkaran patronundan intikam almak için PTT’nin baş dağıtıcısını da kullanarak kumpas kuran öğretmen, eski patronuna 80 bin TL’lik icra göndererek banka hesaplarına ve otomobiline haciz koydurdu.

İHA

Adana'da özel eğitim ve rehabilitasyon merkezinde rehber öğretmen olarak çalışan Nuray F.'yi işten çıkaran patron, hukuk mücadelesi verdi.

2018 yılında Nuray F.'nin, 39 yaşındaki patronu Derya B. tarafından kuruma yakışmayan hareketler yaptığı gerekçesiyle işine son verildi.

Bu olayın ardından Nuray F., kendisini işten çıkaran eski patronu Derya B.’ye husumet güderek, intikam almak adına ona icra takibi başlattı.

Sahte imzayla tebligat

Nuray F., icra takibi tebligatı için yanlış adres verip, daha dağıtıma çıkmadan PTT’nin dağıtım merkezine giderek kendisini Derya B. olarak tanıttı.

Ardından Nuray F.'nin, kendisini Derya B. olarak tanıtıp sahte imzayla tebligatı teslim aldığı ortaya çıktı.

Dağıtıma çıkmadan elden alındı

Avukat Ömer Uruç, müvekkili Derya B.’ye tebligatın neden ulaşmadığını öğrenmek için iz sürdü.

Uruç’un çalışmaları neticesinde, tebligatın teslimat adresi olarak Derya B’nin evi yerine onunla hiçbir alakası olmayan bir adrese gönderilmek üzere hazırlandığı, tebligatın da dağıtıma çıkmadan PTT’nin Seyhan Posta Dağıtım Merkezi’nde elden alındığını öğrendi.

Güvenlik kamerası olayı aydınlattı

HTS kayıtları ve güvenlik kamerası görüntülerine göre, Nuray F.'nin dağıtım merkezine gitmeden önce baş dağıtıcı 59 yaşındaki A.A. ile telefonda görüştüğü, bu görüşmeden de yaklaşık bir saat sonra PTT’ye gidip, burada Ali A.’nın odasında tebligatı aldığı ortaya çıktı.

Nuray F.’nin tüm bu işlemler esnasında Derya B. gibi davranıp, onun imzasını taklit ederek, tebligatı aldığı öğrenildi.

"Hiçbir alacağı yokken, icra takibi başlatıyor"

Avukat Ömer Uruç yaptığı açıklamada, şu ifadelere yer verdi:

Müvekkilim hakkında başlatılan icra takibini araştırdığımızda bir skandalla karşı karşıya kaldık. Sanık, hiçbir alacağı yokken, müvekkilim hakkında icra takibi başlatıyor.



İşin ilginç yanı, tebligat müvekkilimle alakası olmayan bir adrese teslim edilmek üzere hazırlanıp, henüz dağıtım aşamasındayken, PTT’den ıslak imza karşılığı alınıyor. Nuray F.’nin, sahte kimlik ve imzayla evrakı aldığını belgeledik.

"İkili arasındaki iş birliğini ispatlar nitelikte"

Teslimatın izini sürdüklerinde Nuray F. ile baş dağıtıcı A.A.’nın teslimattan bir saat önce telefonda görüştüklerini HTS kayıtlarıyla ispat ettiklerini dile getiren avukat Uruç, "Nuray F.’nin bir arkadaşıyla bizzat PTT’ye gidip, evrakı sahte imzayla teslim aldığını da yine güvenlik kamerası görüntüleriyle ortaya koyduk. Bu da ikili arasındaki iş birliğini ispatlar nitelikte. A.A. hakkında idari soruşturma başlatılıp, görevden alınmasını bekliyoruz." ifadelerine yer verdi.

"Emsal olabilecek bir dava"

Avukat Uruç son olarak, şu ifadeleri kullandı: