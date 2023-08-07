Adana'da izne gelen asker geçirdiği kazada hayatını kaybetti Ehliyeti olmadan motosiklet kullanan asker, izne geldiği kentte kullandığı motosikletle kamyonete çarptı. Hastaneye kaldırılan genç asker, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

DHA

Adana'da motosiklet kazası meydana geldi.

Gece saatlerinde Yüreğir ilçesinde yaşanan olayda, sürücü belgesi olmadığı belirlenen Ferhat Açmaz'ın kullandığı motosiklet, kazaya karıştı.

Kontrolden çıkan araç, yolun kenarında park halindeki kamyonete arkadan çarptı.

Kurtarılamadı

Açmaz, kazanın etkisiyle yere savruldu. Çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Ambulansla Yüreğir Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Ferhat Açmaz, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Askerden izne geldiği ortaya çıktı

Otopsisinin ardından toprağa verilen Açmaz'ın, Tokat'ta er olarak vatani görevini yaptığı, iznini geçirmek için geldiği kentte akraba ziyaretinden dönerken kazanın olduğu öğrenildi.