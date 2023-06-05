Adana’da jakuzide yakalanıp darbedilen hırsız tutuklandı Ağır hasarlı olduğu için terk edilen binadan hırsızlık yapan zanlı, jakuzide yakalanıp darbedildi. Polise teslim edilen zanlı, paraya ihtiyacı olduğu için hırsızlık yaptığını söyledi. Mahkemeye çıkarılan zanlı, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

İHA Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Adana’da şehir merkezindeki 11 bina yıkılırken, 8 bine yakın bina da hasarlı olduğu için boşaltıldı. İddiaya göre Çukurova Güzelyalı Mahallesi'nde boşaltılan ağır hasarlı İşlek Apartmanı’na dadanan hırsızlar, ne ver ne yok çalmaya başladı. Hırsızlığa bir çözüm bulmaya çalışan apartman sakinleri ise boşaltılan bina etrafında nöbet tutmaya başladı. Apartman sakinlerinden dayak yedi Vatandaşlar beklemeye koyulurken, önceki gece Mustafa T. isimli şüpheli gelerek, apartmana girdi. Vatandaşlar da şüphelinin peşine düştü. Mustafa T., girdiği daireyi incelemeye başladığı sırada arkasından gelen vatandaşlar tarafından jakuzide yakalandı. Sinirlerine hakim olamayan vatandaşlar, şüpheliyi darbetti. Sürüklenerek polise teslim edildi Ayağından sürüklenerek binadan çıkarılan şüpheli, serbest bırakılması için yalvardı. O anlar ise cep telefonu kamerasıyla kaydedilirken, hırsızlık polise bildirildi. İhbar üzerine adrese gelen polise teslim edilen Mustafa T., emniyete götürüldü. Tutuklandı Emniyetteki ifadesinde paraya ihtiyacı olduğu için hırsızlık yaptığını söyleyen Mustafa T., adliyeye sevk edildi. Hakim karşısına çıkan hırsız, tutuklanarak cezaevine gönderildi. Öte yandan, şüphelinin yanında getirdiği çuvalın içerisinde 14 kapı kolu, 3 musluk başlığı, 2 alüminyum peçetelik ve bir miktar bozuk para bulundu.