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    Adana'da kabloları çalan hırsız, apartmanı elektriksiz bıraktı

    Panodaki kabloları çalarak kaçan hırsızın ardından bina karanlığa gömüldü.
    • AA
    • 04.01.2022 - 08:10
    • Güncelleme : 04.01.2022 - 09:25
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    Adana'da kabloları çalan hırsız, apartmanı elektriksiz bıraktı

    Adana'da elektrik panosundaki kablolar çalındı.

    Hırsızlık, Yüreğir ilçesi Kışla Mahallesi'ndeki bir sitede bulunan apartmanda meydana geldi.

    HIRSIZI KOVALADILAR AMA YAKALAYAMADILAR

    Elektriklerin kesildiğini fark eden vatandaşlar, çevredeki binaların lambaları ile sokak lambalarının yandığını fark edince panoları kontrol etmek için zemin kata indi.

    Bu sırada bir kişinin apartman kapısından koşarak çıktığını fark eden vatandaşlar, şüpheliyi kovaladı ancak yakalayamadı.

    Adana'da kabloları çalan hırsız, apartmanı elektriksiz bıraktı VİDEO

    Adana da kabloları çalan hırsız, apartmanı elektriksiz bıraktı #1

    KABLOLAR ÇALININCA ELEKTRİKLER KESİLDİ

    İhbar üzerine olay yerine sevk edilen polis ekipleri, trafodaki bazı kabloların çalındığını ve elektriklerin bu nedenle kesildiğini belirledi.

    Polis, eşkal bilgilerini tespit ettiği şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

    Adana da kabloları çalan hırsız, apartmanı elektriksiz bıraktı #2

    Adana da kabloları çalan hırsız, apartmanı elektriksiz bıraktı #3


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