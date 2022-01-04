Panodaki kabloları çalarak kaçan hırsızın ardından bina karanlığa gömüldü.

Adana'da elektrik panosundaki kablolar çalındı.

Hırsızlık, Yüreğir ilçesi Kışla Mahallesi'ndeki bir sitede bulunan apartmanda meydana geldi.

HIRSIZI KOVALADILAR AMA YAKALAYAMADILAR

Elektriklerin kesildiğini fark eden vatandaşlar, çevredeki binaların lambaları ile sokak lambalarının yandığını fark edince panoları kontrol etmek için zemin kata indi.

Bu sırada bir kişinin apartman kapısından koşarak çıktığını fark eden vatandaşlar, şüpheliyi kovaladı ancak yakalayamadı.

Adana'da kabloları çalan hırsız, apartmanı elektriksiz bıraktı VİDEO



KABLOLAR ÇALININCA ELEKTRİKLER KESİLDİ

İhbar üzerine olay yerine sevk edilen polis ekipleri, trafodaki bazı kabloların çalındığını ve elektriklerin bu nedenle kesildiğini belirledi.

Polis, eşkal bilgilerini tespit ettiği şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.