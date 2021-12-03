Adana'da kaçak göçmenleri taşıyan minibüs, polisten kaçarken devrildi

İçinde çok sayıda Afgan uyruklu kaçak göçmenin bulunduğu minibüs, polisten kaçtığı sırada tatla atarak tarlaya yuvarlandı. Kaçan göçmenlerden 5'i yakalandı.

Adana Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığı ile Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri, kaçak yollarla yurda giren Afganistan uyruklu göçmenlerin kente giriş yapacağı bilgisini aldı.

"DUR" İHTARINA UYMAYAN MÜNİBÜS ŞOFÖRÜ KAÇTI

Kaçak göçmenlerin taşındığı 10 VZ 220 plakalı minibüsü yakalamak için merkez Sarıçam ilçesi D-400 Karayolu'nda beklemeye geçen ekipler, aracın geçişini tespit ettikten sonra durdurmak istedi. Polisin 'dur' ihtarına uymayan sürücü, kaçmaya başladı.

TAKLA ATAN ARAÇ, TARLAYA DEVRİLDİ

Minibüsün peşine takılan ekip, telsiz anonsuyla aracın kaçış güzergahlarında önlem alınmasını istedi. Ara yollardan Göztepe Mahallesi'ne giren minibüs, İncirlik Kemalpaşa Mahallesi'ne doğru ilerlediği sırada sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu takla atıp, pamuk tarlasına devrildi.

POLİS, PAMUK TARLASINDA GÖÇMEN ARADI

Kazanın sonrası aracı terk eden göçmenler, gecenin karanlığında pamuk tarlasına dağıldı. Polisler, ellerinde fenerlerle pamuk tarlasına girerek göçmenleri aradı.

5 KAÇAK GÖÇMEN YAKALANDI

Pamuk fidelerinin arasına saklanan 5 göçmen, polis ekiplerince yakalandı. Kazayı hafif sıyrıklarla atlattığı belirlenen göçmenler, ambulansta tedavi edildi. Kaçan sürücü ve diğer kaçak göçmenlerin yakalanması için çalışmalar sürüyor.