2 Kasım günü İncirlik Park Alanı’nda durdurulan ve içinden 111 kaçak göçmen çıkan tırın şoförü Aydın K., emniyette “Biz bir hata yaptık” dedi.

Adana’da, 2 Kasım günü saat 11.00 sıralarında, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Adana Havalimanı İncirlik Park Alanı'nda yaptığı uygulama sırasında Aydın K. yönetimindeki tır ile arkasındaki otomobili durdurdu.

Bitlis’in Tatvan ilçesinden Ankara'ya gitmek üzere yola çıktığı belirlenen tırın kasasında 111'i Afganistan, 8'i Pakistan ve 1'i Bangladeş uyruklu toplam 120 kaçak göçmen yakalandı.

Tır şoförü Aydın K. ile otomobildeki Muharrem K. ve baldızı Hanım A., gözaltına alındı.

TELLERDEN ATLAYIP PİSTE GİRDİLER

Tır, Şakirpaşa Polis Merkezi'ne çekilirken, kaçan 21 kaçak göçmen Adana Havalimanı'nın tellerinden atlayıp piste girdi.

Adana'ya iniş yapıp park alanına geçen pilot, kalabalığı fark edince uçağı durdurdu.

POLİS EKİPLERİ MÜDAHALE ETTİ

Havalimanı güvenlik görevlileriyle polis ekipleri, gruba müdahale etti. Kaçmaya çalışan gruptaki bazı kişiler, havalimanının farklı noktalarına dağıldı.

Adana’da kaçak göçmenleri taşıyan tır şoförü: Hata yaptık VİDEO



TAMAMI YAKALANDI

Güvenlik güçleri, kaçak göçmenlerin tamamını yakaladı.

O anlar ise cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

İNİŞ VE KALKIŞLAR 1 BUÇUK SAAT DURDURULDU

Olay nedeniyle havalimanına iniş ve kalkışlar yaklaşık 1 buçuk saat durduruldu.

Kaçak göçmenler, sınır dışı edilmek üzere Adana İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.

“BU TAŞIMANIN KARŞILIĞINDA PARA BİLE ALMADIK”

Emniyete götürülen şüphelilerden Aydın K. ile Muharrem K., kaçak göçmenleri taşıdıklarını kabul etti. Aydın K.'nin, “Biz bir hata yaptık. Göçmenleri, Tatvan’dan verdiler ve Ankara’ya götürmemizi istediler. Bu taşımanın karşılığında para bile almadık.” dediği öne sürüldü.

TAMAMI SINIR DIŞI EDİLDİ

Hanım A. ise, Ankara’ya gitmek için eniştesiyle birlikte yola çıktığını, tırdan haberi olmadığını ve şoför Aydın K.’yi tanımadığını iddia etti.

Kaçak göçmenler, işlemlerinin tamamlanmasının ardından sınır dışı edildi.

BALDIZ SERBEST BIRAKILDI

Hanım A., ifadesinin ardından serbest bırakılırken, diğer şüpheliler ise adliyeye sevk edildi.

Mahkemeye çıkarılan Aydın K. ile Muharrem K. tutuklandı.