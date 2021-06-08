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    Adana’da kaçak makaron ve akaryakıta el koyuldu

    Gümrük kaçağı 4 milyon 940 bin makaron ile 10 bin 500 litre akaryakıtın ele geçirildiği operasyonda, olayla ilgili 2 şüpheli gözaltına alındı.
    • DHA
    • 08.06.2021 - 10:45
    • Güncelleme : 08.06.2021 - 10:46
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    Adana’da kaçak makaron ve akaryakıta el koyuldu

    Ülke genelinde güvenlik güçlerinin kaçakçılara yönelik operasyonları devam ediyor.

    Adana İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, kaçakçılık suçunun önlenmesine yönelik yürütülen çalışma kapsamında, kent genelinde çeşitli adreslere operasyon düzenledi.

    2 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

    Polis baskınlarda, ev ve iş yerlerinde yaptığı aramalarda, gümrük kaçağı 4 milyon 940 bin makaron, 10 bin 500 litre akaryakıt ele geçirdi. Operasyonda 2 kişi gözaltına alındı.

    Adana’da kaçak makaron ve akaryakıta el koyuldu #1

    Adana’da kaçak makaron ve akaryakıta el koyuldu #2

    Adana’da kaçak makaron ve akaryakıta el koyuldu #3

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