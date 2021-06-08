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Adana’da kaçak makaron ve akaryakıta el koyuldu

Adana’da kaçak makaron ve akaryakıta el koyuldu

Gümrük kaçağı 4 milyon 940 bin makaron ile 10 bin 500 litre akaryakıtın ele geçirildiği operasyonda, olayla ilgili 2 şüpheli gözaltına alındı.