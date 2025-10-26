Adana’da kaçakçılara baskın: 18 gözaltı

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Adana İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kaçakçılık yaptığı öne sürülen şüphelileri yakalamak için kapsamlı bir operasyon düzenledi. Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin teknik ve fiziki takibi sonucu, şafak vakti Ceyhan ilçesinde eş zamanlı baskın gerçekleştirildi.

ÖZEL HAREKAT VE HELİKOPTER DESTEKLİ BASKIN

Operasyonda özel harekat polisleri karadan, polis helikopteri ise havadan destek verdi. Baskın sonucunda 18 şüpheli gözaltına alındı.

ÇOK SAYIDA SİLAH VE KAÇAK ÜRÜN ELE GEÇİRİLDİ

Adreslerde ve şüphelilerin araçlarında yapılan aramalarda; ruhsatsız 2 tabanca ve 3 av tüfeği, tarihi eser niteliği taşıdığı değerlendirilen 104 sikke ve 1 obje, kaçak 900 paket sigara ve 265 kilogram kıyılmış tütün ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.