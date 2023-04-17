Adana'da kaçakçılık operasyonu! 12 gözaltı Kentte 2 bin 160 litre sahte içki ve çeşitli gümrük kaçağı ürünlerin ele geçirildiği operasyonda 12 şüpheli gözaltına alındı. Operasyonda 2 bin 160 litre sahte içki ve çeşitli gümrük kaçağı ürünler ele geçirildi.

İHA Kaçakçılık yapan şahıslara göz açtırılmıyor. Her geçen gün yeni bir operasyonun düğmesine basılıyor. Operasyonun adresi bu kez de Adana oldu. İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, sahte içki ve kaçak ürünlerin bulunduğunu belirlediği adreslere yönelik operasyon düzenledi. Ekipler, baskın yaptıkları bir evin sahte içki imalathanesine dönüştürüldüğünü belirledi. 2 bin 160 litre sahte içki bulundu İkametin bir odasındaki plastik bidonlarda 2 bin 160 litre sahte içki bulundu. Öte yandan, çeşitli adreslerde yapılan aramalarda da gümrük kaçağı 373 cep telefonu, 413 elektronik sigara, 35 kilogram nargile tütünü ve 1740 cinsel içerikli ürün ele geçirildi. 12 gözaltı Ekipler, sahte içki imalatı ve kaçakçılıkla ilgili 12 şüpheliyi gözaltına aldı.