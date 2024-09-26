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Adana'da kaçakçılık operasyonu: 2 gözaltı

Adana'da kaçakçılık operasyonu: 2 gözaltı Jandarma ekipleri tarafından düzenlenen kaçakçılık operasyonunda 2 kişi gözaltına alınırken, piyasa değeri 8 milyon lira olan 5 milyon makaron ele geçirildi.