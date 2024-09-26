AA

Güvenlik güçlerinin kaçakçılıkla mücadelesi sürüyor.

Kaçakçılara yönelik gerçekleştirilen operasyonlara bir yenisi daha eklendi.

İl ekiplerince, kaçakçı olduğu belirlenen şüphelilerin evine operasyon düzenlendi.

5 MİLYON MAKARON ELE GEÇİRİLDİ

Jandarma ekiplerince, kaçakçılığın önlenmesine yönelik Yüreğir ilçesinde belirlenen adreste yapılan aramada 5 milyon makaron bulundu.

2 KİŞİ GÖZALTINDA

Operasyonda 2 şüpheli gözaltına alındı.

Kaynak: Anadolu Ajansı (AA)
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Büşra Yıldız
Editör