Adana'da kaçırdıkları genci dövüp elektro şok verdiler

Kaçırdıkları kişiye işkence yapıp çıplak halde geri bırakan 3 zanlı ile onlara yardım ettiği iddia edilen biri kadın 2 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerden 2'si tutuklandı.

Adana'nın Çukurova ilçesine bağlı Beyazevler Mahallesi’nde yaşayan 22 yaşındaki A.Ç., 11 Aralık’ta saat 22.00 sıralarında yanına gelen 3 kişi tarafından otomobille kaçırıldı.

ELEKTRO ŞOKLU İŞKENCE

Şüpheliler Seyhan ilçesindeki bir ofise götürdüğü A.Ç.’yi saatlerce dövdükten sonra elektro şok vererek işkence uyguladı.

Şüpheliler cep telefonu ve 100 lirasını gasbettikleri A.Ç.’yi sabaha karşı çıplak halde evinin önüne geri bıraktı.

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ÖZEL HAREKAT 5 KİŞİYİ YAKALADI

Adana Emniyet Müdürlüğü’ne giden A.Ç.’nin şikayeti üzerine Asayiş Şube Müdürlüğü’ne bağlı Gasp Büro Amirliği ekipleri, şüphelilerin kimliklerinin belirlenmesi ve yakalanması için çalışma başlattı. Olayın yaşandığı bölgedeki güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen polis, şüphelilerin Umut Ç. (22), kardeşi Ahmet Ç. (19) ile arkadaşları Mehmet T. (28) olduğunu tespit etti. A.Ç.’nin işkence gördüğü ofise özel harekat polisleriyle düzenlenen operasyonda, kardeşler gözaltına alındı.

Ofiste yapılan aramalarda 3 tabanca, elektroşok cihazı ile bıçak ele geçirildi. İzine rastlanmayan diğer zanlının ise Güzelyalı Mahallesi’ndeki bir apartman dairesinde saklandığı belirlendi. Daireye yapılan baskında şüpheli Mehmet T., banyodaki asma tavan arasında saklanırken yakalandı. Ayrıca zanlının saklanmasına yardım ettikleri öne sürülen kız arkadaşı Şevval Ç. (19) ile Ramazan K. de (35) gözaltına alındı.

SUÇ MAKİNESİ ÇIKTILAR

Emniyete götürülen şüphelilerden Mehmet T., ifadesinde, “A.Ç.’yi Umut kaçırdı. Ofise getirdiklerinde dövdük. Sonrasında da geri bıraktık” dedi. Umut Ç. ise A.Ç.’yi kendilerine iftira attığı ve aleyhlerinde polise yalan beyanda bulunduğu gerekçesiyle kaçırdıklarını öne sürdü.

Ayrıca şüphelilerin yağma, fuhşa teşvik, kasten yaralama, şantaj gibi suçlardan çok sayıda kayıtlarının olduğu bildirildi.

2 ŞÜPHELİYE TUTUKLAMA

Emniyetteki işlemleri tamamlanan Şevval Ç. ile Ramazan K. savcılık talimatıyla tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılırken, diğer 3 şüpheli ise adliyeye sevk edildi.

Mahkemeye çıkarılan Mehmet T. ile Umut Ç. tutuklanırken, Ahmet Ç. ise ev hapsi tedbiriyle tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.