Adana’da kaçırdıkları kişiye işkence yaptıkları ileri sürülen şüpheliler tutuklandı

Furkan Ç. isimli bir şahsı alıkoyup işkence yaptıkları öne sürülen, aralarında ANAP il başkanının da bulunduğu 5 şüpheli tutuklandı.

Adana’nın Seyhan ilçesine bağlı Mithatpaşa Mahallesi’ndeki Anavatan Partisi İl Başkanlığı binasına, 26 Kasım’da 13.00 sıralarında Eyüp E. (32), Zübeyir A. (30) ile Suat Ö. (35) tarafından getirilen Furkan Ç. (23), iddiaya göre 150 bin lira havale etmesi için önce darbedildi sonra tehdit edildi.

Akşam saatlerinde ruhsatsız tabancalarını ANAP İl Başkanı Mehmet Ü.’ye (44) veren şüpheliler, 450 TL, kimliği ve kredi kartlarının bulunduğu cüzdanını gasbettikleri Furkan Ç.’yi Karasoku Mahallesi’ndeki bir ofise götürdü.

Kulağını ve dilini zımbaladılar

Şüpheliler, burada buluştukları Erdal A. (35), Ramazan B. (26) ve Yasin D. (24) ile Furkan Ç.’yi sandalyeye bağlayıp dövdü.

İddiaya göre Erdal A., ofisteki zımba ile Furkan Ç.’nin kulağını ve dilini zımbaladı.

Parti binası kundaklandı

İHA'nın haberine göre; 27 Kasım gecesi ANAP İl Başkanlığı binası kundaklandı. Şüpheliler, polisin olay yerinde olduğunu öğrenince Furkan Ç.’yi polise ihbarda bulunmamasını söyleyerek serbest bıraktı.

Hastaneye kaldırıldı

Sabah saatlerinde evine giden Furkan Ç., ailesi tarafından Çukurova Devlet Hastanesi’ne götürüldü.

Tedaviye alınan Furkan Ç.’nin iki bacağının kırıldığı, başında yarıklar oluştuğu, dil ve kulağının ise yaralandığı belirlendi.

Ailesinin ihbarı üzerine İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Gasp Büro Amirliği ekipleri, olayla ilgili çalışma başlattı.

Ele geçirilenler

Adresleri tespit edilen 7 şüpheli, eş zamanlı operasyonla gözaltına alındı. Olayın yaşandığı ofiste arama yapan ekipler, ruhsatsız tabanca, zımba, sopa, 139 adet uyuşturucu hap ile Furkan Ç.’nin kimliğini ele geçirdi.

Öte yandan, gözaltına alınan Eyüp E.’nin üst aramasında Furkan Ç.’nin kredi kartları, şüpheli Mehmet Ü.’nün üst aramasında ise diğer şüphelilerin verdiği ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

Emniyete götürülen şüpheliler birbirlerini suçlarken, Mehmet Ü. ise olaydan haberinin olmadığını öne sürdü.

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden Mehmet Ü., Eyüp E., Zübeyir A., Suat Ö. ile Erdal A. tutuklandı, Ramazan B. ile Yasin D. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.