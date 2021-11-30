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    Adana'da kaçmaya çalışan hırsız yüzüstü düştü

    Adana'da girdiği boş evde fark edilen hırsızlık şüphelisi yabancı uyruklu Tarık M., kaçmaya çalışırken düşerek yaralandı.
    • DHA
    • 30.11.2021 - 05:13
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    Adana'da kaçmaya çalışan hırsız yüzüstü düştü

    Adana'da saat 03.00 sıralarında merkez Seyhan ilçesi Havuzlubahçe Mahallesi 15013 Sokak'ta köpek sesine uyanıp, pencereden dışarıya bakan vatandaşlar, kimsenin oturmadığı eve bir kişinin bahçe duvarından atlayıp, içeriye girdiğini fark etti.

    KAÇMAYA ÇALIŞIRKEN DÜŞTÜ

    Kendisini fark edenlerden kaçmak için geldiği gibi duvardan atlayıp, koşmaya başlayan şüpheli, dengesini kaybedip, yüzüstü düştü.

    Adana da kaçmaya çalışan hırsız yüzüstü düştü #1

    AYAKTA TEDAVİ EDİLDİ

    Yaralanan şüpheli, vatandaşlarca yakalanıp, ihbar üzerine olay yerine sevk edilen polis ekibine teslim edildi. Yabancı uyruklu ve adının Tarık M. olduğu saptanan yaralı hırsızlık şüphelisi, olay yerine çağrılan ambulansta ayakta tedavi edildi.

    Adana da kaçmaya çalışan hırsız yüzüstü düştü #2

    ÜZERİNDEN ÇIKAN ÇALINTI MALLARA EL KONULDU

    Tedavisinin ardından gözaltına alınan şüpheli, Dağlıoğlu Polis Merkezi'ne götürüldü. Öte yandan şüphelinin kaçarken düşürdüğü içinde boru anahtarı, pense, fener ve çalıntı olduğu düşünülen iki bot, kot pantolonu ve metal bazı hurda eşyalara da el konuldu.

    Polis, olayla ilgili soruşturmaya devam ediyor.

    Adana da kaçmaya çalışan hırsız yüzüstü düştü #3

    Adana da kaçmaya çalışan hırsız yüzüstü düştü #4

    Adana da kaçmaya çalışan hırsız yüzüstü düştü #5

     

     

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