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- Adana'da kaçmaya çalışan hırsız yüzüstü düştü
Adana'da kaçmaya çalışan hırsız yüzüstü düştü
- DHA
- 30.11.2021 - 05:13
Adana'da saat 03.00 sıralarında merkez Seyhan ilçesi Havuzlubahçe Mahallesi 15013 Sokak'ta köpek sesine uyanıp, pencereden dışarıya bakan vatandaşlar, kimsenin oturmadığı eve bir kişinin bahçe duvarından atlayıp, içeriye girdiğini fark etti.
KAÇMAYA ÇALIŞIRKEN DÜŞTÜ
Kendisini fark edenlerden kaçmak için geldiği gibi duvardan atlayıp, koşmaya başlayan şüpheli, dengesini kaybedip, yüzüstü düştü.
AYAKTA TEDAVİ EDİLDİ
Yaralanan şüpheli, vatandaşlarca yakalanıp, ihbar üzerine olay yerine sevk edilen polis ekibine teslim edildi. Yabancı uyruklu ve adının Tarık M. olduğu saptanan yaralı hırsızlık şüphelisi, olay yerine çağrılan ambulansta ayakta tedavi edildi.
ÜZERİNDEN ÇIKAN ÇALINTI MALLARA EL KONULDU
Tedavisinin ardından gözaltına alınan şüpheli, Dağlıoğlu Polis Merkezi'ne götürüldü. Öte yandan şüphelinin kaçarken düşürdüğü içinde boru anahtarı, pense, fener ve çalıntı olduğu düşünülen iki bot, kot pantolonu ve metal bazı hurda eşyalara da el konuldu.
Polis, olayla ilgili soruşturmaya devam ediyor.