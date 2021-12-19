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    Adana'da kadın hırsızlar 4 bin dolarla kayıplara karıştı

    Gündüz vakti bir eve giren 2 kadın hırsızın, 4 bin dolar ve 250 gram altını çalarak kaçtığı anlar güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.
    • İHA
    • 19.12.2021 - 08:55
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    Adana'da kadın hırsızlar 4 bin dolarla kayıplara karıştı

    Adana’nın Ceyhan ilçesinde 2 kadın hırsız gündüz vakti İlhan Aydemir’in evine girerek çelik kasada bulunan 4 bin dolar ve 250 gram altını çaldı.

    Aydemir’in akraba ziyaretine giden annesi ve eşi eve geldiği sırada çelik kasanın açık, içindeki para ve altınların olmadığını fark etti.

    Aile, durumu polise bildirdi. Olay yerine gelen ekipler, çevredeki güvenlik kameralarını incelemeye aldı ve 2 kadın hırsızın eve girdiğini, 13 dakika sonra ise çıktığını belirledi.

    KAMERAYA YANSIDI

    Ekipler her yerde kadın hırsızları ararken olayla ilgili inceleme başlatıldı. Kadın hırsızların evin olduğu sokağa girişi ve çıkışı güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

    Adana'da kadın hırsızlar 4 bin dolar ve 250 gram altını çalıp kayıplara karıştı VİDEO

    Adana da kadın hırsızlar 4 bin dolarla kayıplara karıştı #1

    Adana da kadın hırsızlar 4 bin dolarla kayıplara karıştı #2

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