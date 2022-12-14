Adana'da kadını elle taciz eden şahıs darbedildi

Seyhan ilçesinde kaldırımda ilerlerken bir şahsın elle tacizine uğrayan kadın tepki gösterdi. Gençler, tacizciyi döverken bir şahıs da olayı dürüm yiyerek izledi.

Adana'nın Seyhan ilçesinde bir kadın tacize uğradı.

Bakım Yurdu Caddesi üzerinde yaşanan olayda, kaldırımda yürüyen şahıs önündeki kadını elle taciz etti.

Gençler tacizciyi linç etti

Kadın bunun üzerine tepki gösterip bağırınca çevredeki gençler şahsı tekme tokat döverek linç etmeye çalıştı.

Bu sırada bazı vatandaşlar araya girerek gençleri sakinleştirmeye çalıştı.

Arbedeyi dürüm yiyerek izledi

O anlarda ise bir kişinin döner dürüm yiyerek film izler gibi yaşananları seyretmesi herkesi şaşkına çevirdi.

Bir süre daha dayak yiyen şahıs araya giren vatandaşlar tarafından uzaklaştırılırken, kadın da şahsa tepki gösterdi.

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