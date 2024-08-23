Adana'da kafa kafaya çarpışan araçlar su kanalına düştü Yüreğir'de köprüden döndüğü sırada kafa kafa çarpışan otomobil ve kamyonet, yol kenarındaki sulama kanalına düştü. Yaşanan kazada sürücülerden biri ağır yaralandı.

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DHA

Adana'da öğle saatlerinde yaşanan trafik kazasında yürekler ağza geldi.

Yüreğir ilçesi Ali Hocalı Mahallesi’nde seyir halindeki Nakliyeci Fatih Başaran’ın kullandığı kamyonet, sulama kanalının üzerindeki köprüden döndüğü sırada karşı yönden gelen başka bir kamyonetle çarpıştı.

İKİ ARAÇ DA SULAMA KANALINA DÜŞTÜ

Savrulan kamyonet, kanalın kenarındaki Mustafa Özden’in içinde tatlı yaptığı 01 COP 50 plakalı minibüsüne çarptı.

Başaran’ın kamyoneti ile Özden’in minibüsü sulama kanalına düştü. Bu sırada devriye gezerken kazayı gören polis ekibi, suya atlayarak yaralıların yardımına koştu.

Ekipler, Başaran ile Özden’i kurtarıp, kıyıya çıkardı.

İKİ SÜRÜCÜ DE YARALANDI

Durumun bildirilmesi üzerine bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekibi ilk müdahalesini yaptığı Başaran ile Özden’i ambulansla hastaneye götürdü.

Fatih Başaran’ın kamyonetinde bir kişinin daha olduğu iddiası üzerine kaza yerine Su Altı Grup Amirliği ekipleri de gitti.

Dalgıç polis sulama kanalına girip, kamyonet ve minibüsün içinde birinin olup, olmadığını kontrol etti.

KAMYONET SÜRÜCÜSÜNÜN DURUMU AĞIR

Çalışma sonucunda araçlarda kimsenin olmadığı belirlendi.

Mustafa Özden'in hafif yaralandığı olayda tedaviye alınan Başaran’ın hayati tehlikesinin bulunduğu bildirildi.

Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)